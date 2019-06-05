Милонов просит предостеречь россиян от поездок в Чернобыль после сериала HBO

Москва, 5 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил опасения, что чернобыльская зона отчуждения может стать популярной у туристов после выхода сериала HBO про аварию на ЧАЭС. Парламентарий призвал Ростуризм выпустить специальное предупреждение для россиян об опасности поездок в Чернобыль.

«Было бы хорошо… нормально просто предостеречь: «Ребята, вот то, что вы видите на картинке — вы видите на экране, а то, что вы увидите там, может быть очень захватывающе и чарующе, но это смертельно опасно», — заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат добавил, что любой, кто учился в школе, прекрасно знает, что радиация способна очень долгое время оставаться в почве, воде и на предметах, поэтому вылазки в зону отчуждения представляют собой неоправданный и смертельный риск.

Милонов также похвалил авторов сериала, объективно отобразивших события, которые привели к чернобыльской трагедии и ее страшным последствиям. По его словам, главная заслуга сериала в том, что он демонстрирует опасность халатного отношения к радиации, которое, как полагает народный избранник, существует в России и сегодня.

Напомним, что выпущенный телеканалом HBO полудокументальный мини-сериал «Чернобыль» стал самым высокооцененным проектом по версии IMDB. Он обогнал даже такие популярные шоу, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие».

Председатель петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России Василий Найда заявил, что в целом авторы сериала весьма правдоподобно описывают историю чернобыльской катастрофой. Единственный момент, который, по мнению Найды, не соответствует действительности, это сцена, где ликвидаторы пьют водку. По словам председателя петербургского отделения Союза «Чернобыль», в действительности у ликвидаторов не было времени на возлияния, поскольку они работали круглыми сутками.