Инфантино по-русски поблагодарил Россию за чемпионат мира

Париж, 5 июня. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на русском языке поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира, который прошел в прошлом году.

Инфантино на заседании конгресса ФИФА заявил, что мировое первенство в России было лучшим за всю историю проведения турнира. По его мнению, в России царил настоящий праздник, поскольку мундиаль объединил людей, сообщила «Газета.ру».

«И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (сказал он по-русски) за то, что вы так потрясающе организовали чемпионат мира», — сказал спортивный функционер.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Франции, ей уступила команда Хорватии. Бронзовые медали достались бельгийцам, которые обыграли англичан со счетом 2:0. Российские футболисты дошли до четвертьфинала, уступив хорватам в серии пенальти.