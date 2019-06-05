Украина ищет варианты заполнения хранилищ газом

Киев, 5 июня. Украинские власти ищут варианты максимального заполнения подземных хранилищ природным газом к новому отопительному сезону. Страна считает эту меру необходимой для предотвращения кризиса в случае прекращения поставок газа из России, сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

Он рассказал, что на данный момент газа в хранилищах недостаточно для зимнего периода. Герус отметил, что вопрос закачки топлива обсуждался на расширенном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 31 мая.

Сейчас соседняя страна пополняет запас в хранилищах за счет внутренней добычи, а также импорта из стран Евросоюза по так называемым реверсным схемам. При этом Стокгольмский арбитраж постановил, что Украина должна приобретать у России до пяти миллиардов кубометров газа ежегодно в соответствии с условиями контракта между «Гзпромом» и «Нафтогазом».

Напомним, в 2009 году было подписано два контракта между российской и украинской компаниями. Один из них касался поставок топлива на Украину со стороны «Газпрома», другой — транзита российского газа через территорию Украины в Европу. Соглашения действуют до 31 декабря 2019 года. Однако с 2012 года «Нафтогаз» перестал выкупать весь установленный контрактом объем, а в ноябре 2015 вообще заменил российское топливо реверсными поставками из Европы. Эта ситуация стала причиной разбирательств в Стокгольмском арбитраже.

Ранее сообщалось, что глава украинского правительства Владимир Гройсман обвинил компанию «Нафтогаз» в искусственном завышении внутренних цен на природный газ. Он считает, что утвержденная стоимость топлива на июнь выше рыночной.