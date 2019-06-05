Зеленский поблагодарил бога за то, что Супрун не его врач

Брюссель, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бога за то, что его семью лечит не и. о. главы Минздрава страны Ульяна Супрун.

Журналист в эфире телеканала «1+1» задавал главе Украины вопросы, касающиеся нынешнего правительства и отношения к нему Зеленского.

«Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы», — ответил он в интервью во время прямого включения из Брюсселя.

Он уверен, что среди министров есть профессионалы своего дела, поэтому кабмин все еще работает.

Тогда журналист обратил внимание Зеленского на и. о. министра здравоохранения Украины.

«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — отреагировал президент.

Стоит отметить, что деятельность и. о. министра уже неоднократно вызывала нарекания у депутатов. Она также получила среди украинцев прозвище «Доктор Смерть» за продвижение неоднозначных решений. В частности, украинские медики сообщили, что из-за фактического отсутствия профилактики в стране разрастается эпидемия кори. По вине Супрун на начало марта многие украинские больницы и поликлиники остались без лекарств.

Шестой президент Украины во время выступления на церемонии инаугурации в Раде предложил кабмину освободить места для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Супрун в ответ заявила, что не намерена покидать свой пост.

Ранее и. о. министра анонсировала изменения в системе поддержки сирот. По ее словам, уже с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.