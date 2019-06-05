Названы пять причин гордиться российским Т-14 «Армата»

Москва, 5 июня. Новый российский танк Т-14, построенный на основе гусеничной платформы «Армата», является уникальной машиной. Российские и западные эксперты в голос твердят о том, что танк превосходит все аналоги.

Эксперты Hi-Tech.mail.ru назвали пять причин гордиться танком Т-14. Как отмечают специалисты, Т-14 является одним из немногих современных танков, которые созданы с нуля, а не произведены на основе разработок прошлого века. Аналитики агентства MFSO при Пентагоне признали, что Т-14 «Армата» пока что не имеет аналогов в мире, а британские специалисты назвали российскую машину революцией в бронетехнике.

Стоит отметить, что Т-14 «Армата» — единственный танк, отвечающий задачам сетецентрической войны. При этом концепция такой войны была разработана не в РФ. Среди преимуществ Т-14 не только гусеничная платформа, но также и динамическая броня «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Защита позволяет Т-14 отражать до 95% выстрелов из РПГ, а также фиксировать противотанковые ракеты еще на подлете. Кроме того, благодаря технологии «стелс» танк может становиться невидимым для радаров противника. Эксперты отметили, что, учитывая современные технологии, использованные при создании Т-14, танком абсолютно точно можно гордиться, пишет Planet today.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ на форуме «Армия-2019» представит новую БМП на базе танка «Армата». Опытный образец новейшей боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата» покажут уже в июне.