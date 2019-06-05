Москва, 5 июня. В социальной сети «ВКонтакте» запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в сервисе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Российские школьники смогут узнать результаты ЕГЭ из соцсети. Социальной сетью было разработано приложение «Результаты ЕГЭ». В его создании принимали участие студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве, которые использовали платформу VK Mini Apps.

Как объяснили авторы, в приложении можно настроить приход уведомлений о статусе экзамена и узнать количество полученных баллов. Результатами экзамена сервис предложит поделиться с друзьями. Информацию о выпускных экзаменах сервис берет с официального портала ЕГЭ.

Ранее Рособрнадзор подвергся хакерским атакам 31 мая и 1 июня, когда школьники по всей стране сдают Единый государственный экзамен.

Отметим, что специалисты задействовали меры защиты и не дали хакерам сорвать экзамены. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что все материалы, касающиеся кибератак, уже переданы для анализа правоохранительным органам. Ранее Рособрнадзор объявил об отсутствии утечек экзаменационных материалов во время сдачи ЕГЭ.

В этом году Единый государственный экзамен проводится в 5,7 тысячи пунктах. Для видеонаблюдения задействованы около 100 тысяч камер. За проведением экзаменов наблюдают более 7 тысяч общественных наблюдателей и 2,5 тысячи онлайн-наблюдателей. Основной период сдачи ЕГЭ в России в нынешнем году продлится с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек.

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что обществознание стало самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ в этом году. В 2019 году на обществознание записались почти 385 тысяч человек.

По словам Музаева, также возросло число школьников, которые будут сдавать естественно-научные предметы. Физику планируют сдавать в этом году 174 тысячи участников, биологию — более 160 тысяч, химию — 110 тысяч.