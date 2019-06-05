Сирия, 5 июня. Новые пожары в Хасаке уничтожили 300 гектаров сельскохозяйственных угодий. Курды освободили ранее задержанного старейшину местного племени в Дейр-эз-Зоре. САА нанесла урон исламистам на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают осуществлять боевые вылеты в южной части Идлиба; нанесли урон боевикам на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юго-западе от Алеппо.

Курды: попытались уладить конфликт с жителями города Аль-Хиссан в провинции Дейр-эз-Зор; вновь пережили пожары в Хасаке.

Провинция Алеппо

На юго-западе от административного центра провинции возобновились перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает новостной портал Baladi-News, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в окрестностях населенного пункта Аз-Зерба. Никаких сведений об уроне, нанесенном джихадистам, пока не поступало. Напомним, боевики, отряды которых базируются в западных районах провинции, неоднократно наносили удары по мирным кварталам города Алеппо, что зачастую приводило к жертвам среди гражданского населения. Это, в свою очередь, подвигло правительственные войска на интенсификацию обстрелов на данном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о результатах стычек между жителями провинции и курдскими радикалами, которые разворачивались в районе города Аль-Хиссан в конце прошлой недели. Напомним, члены «Демократических сил Сирии»**** (SDF) ворвались в дом старейшины одного из местных племен — шейха Хаджима Аль-Башира, где вступили в столкновения с его последователями. После того, как шейх Хаджим все же был задержан, сирийцы вышли на улицы города, заблокировав движение по основным шоссе. Столкнувшись с протестами, курды освободили задержанного, а также принесли извинения шейху и племени. Тем не менее, ввиду случившегося, число граждан, недовольных противоправными действиями «демократической армии», возросло. Напомним, в первой половине прошлого месяца в занимаемых курдскими силами районах прошли массовые демонстрации, в ходе которых жители осудили антинародную политику SDF, а также незаконный вывоз и продажу сирийской нефти.

Провинция Идлиб

В южной части региона продолжаются боевые вылеты ВВС Сирии. По информации военного источник в сети Twitter (AleppoAMC), точечные авиаудары сирийских ВВС пришлись по расположениям радикалов вооруженной оппозиции недалеко от населенных пунктов Кафр-Саджна, Хиш, Сафухан и Хан Шейхун. Twitter-канал (anasanas84) также заявляет о том, что самолеты ВВС САР были замечены в районе города Аль-Арбаин. Информация о потерях боевиков в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняется. Напомним, правительственные войска начали развивать наступление на границах «Большого Идлиба» ввиду непрекращающихся провокационных обстрелов боевиков, проводимых ими вопреки действующему на линии соприкосновения сил сторон режиму прекращения огня.

Провинция Хама

На севере Хамы также наблюдаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками. Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что правительственные войска ведут огонь по опорным пунктам исламистов на подступах к городам Аль-Латамина, Мурек и Кафр-Зета. Согласно данным агентства новостей SANA News, артиллерия САА также ударила по укреплениям «Джебхат Ан-Нусры» и «Джейш Аль-Иззы» недалеко от населенных пунктов Аз-Заккум и Аз-Закат, в результате чего были уничтожены или получили ранения многие исламисты. Более подробная информация пока уточняется.

Провинция Хасака

В провинции Хасака, практически вся территория которой находится под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF), вновь вспыхнули пожары. Согласно данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), около 300 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 80 гектаров пшеницы и 220 — ячменя, были уничтожены огнем в населенных пунктах Таль-Тихин и Халвая Аль-Бире. Предполагается, что причиной пожаров стала аномальная жара, однако некоторые из местных активистов обвиняют в поджогах террористов «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Также ранее сообщалось о том, что в зонах контроля SDF существуют проблемы с пожарной безопасностью, результатом которых является неэффективность работы пожарных бригад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)