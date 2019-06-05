Власти Украины утвердили стратегию управления госдолгом на три года

Киев, 5 июня. Украинский кабинет министров утвердил стратегию управления государственным долгом. Она будет действовать до 2022 года, сообщает Минфин Украины.

Стратегия определила основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом. Предполагается, что к концу 2022 года заемные средства составят не более 43% по отношению к ВВП страны. Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала, что данный показатель достиг своего пика в конце 2016 года, составив 69,2%. К концу 2018 года цифра снизилась до 52,3%.

Маркарова пояснила, что соотношение государственного долга к ВВП является очень важным для инвесторов, поскольку демонстрирует возможность страны возвращать заемные средства. Новая стратегия должна продолжить положительную тенденцию.

Напомним, на 30 апреля 2019 года государственный долг Украины составлял 69,33 миллиарда долларов (1 845,55 миллиарда гривен). До октября этого года стране предстоит выплатить 4,5 миллиарда из названной суммы. При этом с апреля госдолг Украины увеличился на 1,03 миллиарда долларов (22,22 миллиарда гривен).

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины взять пример с Греции и объявить в стане дефолт. Он считает, что в невыплате огромного долга нет «ничего страшного».

Политолог Андрей Иванов, комментируя предложение олигарха, отметил, что объявление дефолта заставит Запад пересмотреть свое отношение к Киеву. Как считает эксперт, в Европе уже много раз пожалели, что связались с Украиной.