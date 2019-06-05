Боец ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Донецк, 5 июня. Боец армии Донецкой народной республики погиб при очередном обстреле со стороны украинской армии, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов сообщил о потерях армии ДНР за последние сутки из-за обстрелов ВСУ.

«В результате вражеских обстрелов один защитник республики погиб и один получил ранения», — констатировал он.

В последние дни обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. Как сообщают в ДНР, украинские вооруженные формирования ведут огонь практически по всей линии разграничения сторон.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юг-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

Стороны конфликта заключили минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию мирным путем. Однако Киев не выполнил практически ни один пункт мирного соглашения, а украинская армия продолжает обстрелы по ДНР и ЛНР. В частности, 3 июня военнослужащие ВСУ открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции.