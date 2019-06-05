МИД РФ заявил о попытках боевиков обострить ситуацию в Идлибе провокациями с химоружием

Москва, 5 июня. Россия озабочена ситуацией в сирийском Идлибе, боевики террористических группировок не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химоружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва не может закрывать глаза на действия террористов, которые пытаются обострить ситуацию в Сирии, в том числе с помощью провокаций с химическим оружием.

«Особую озабоченность вызывает и то, что террористы не оставляют попыток обострить ситуацию в Идлибе путем подготовки химических провокаций», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Захаровой.

По словам дипломата, об этих замыслах террористов, в частности, свидетельствует то, что военнослужащие Сирии обнаружили в населенном пункте на севере Хамы полевой госпиталь псевдогуманитарной организации «Белые каски». Захарова уточнила, что в ходе осмотра сирийские военные обнаружили большое количество средств химзащиты, спецкостюмов, противогазов и медикаментов.

«Мы призываем международное сообщество со всей серьезностью отнестись к возможным инсценировкам, новым, очередным с применением химического оружия со стороны террористов, о чем мы неоднократно предупреждали», — добавила она.

Москва также рассчитывает на расформирование лагеря беженцев «Аль-Хол», сообщила Захарова. По ее словам, продолжается работа по расселению проживающих в лагере «Рукбан».