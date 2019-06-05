Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения стали более зрелыми

Пекин, 5 июня. Отношения между Россией и Китаем прошли испытания и стали более зрелыми. Об этом в среду заявил лидер КНР Си Цзиньпин, который прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

«Обе страны, установив между собой прочное политическое взаимодоверие, оказывают друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга. Созданы разветвленные механизмы контактов на высоком уровне», — отметил он.

Си Цзиньпин также выразил уверенность, что его визит в Россию будет плодотворным для обеих стран, сообщает KP.ru.

Напомним, что в среду самолет председателя Китая Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту «Внуково — 2». У трапа Си Цзиньпина встречали российские чиновники, среди которых — министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и замглавы МИД России Игорь Моргулов. Главу Китая приветствовал почетный караул, который исполнил гимн двух стран. Ожидается, что политик пробудет в российской столице с 5 по 7 июня.