Военный эксперт объяснил, почему Турция предпочла российские С-400

США предупредили Турцию о «последствиях» закупки С-400 у России и предложили Анкаре другие варианты в обмен на отказ от приобретения ЗРК. Ультиматум американцев прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

Эксперт объяснил, почему Турция предпочла российское оружие.

«Анкара уже сделала свой выбор в пользу защиты национальных интересов, а не интересов американского ВПК. Системы ПВО НАТО не защищают полностью территорию Турции — часть территорий на востоке и юго-востоке страны остаются уязвимыми для возможного удара, — говорит собеседник ФАН. — Кроме того, С-400 решает проблему террористов в регионе, развязывает руки для проведения более активной и независимой политики Турции на Ближнем Востоке, особенно в энергетической сфере, обеспечивает безопасность турецкого континентального шельфа. Именно эти факторы обусловили заключение контракта с Россией на закупку С-400».

В США этим по понятным причинам недовольны, объясняет председатель президиума «Офицеров России»: в Вашингтоне не привыкли к тому, что кто-то действует самостоятельно и в ущерб американскому бизнесу. Но санкции от США эксперт Анкаре не пророчит.

«У Турции ведь тоже есть чем ответить — и ответить так, что мало не покажется, — высказывается Сергей Липовой. — К примеру, закрыть для американских военных судов Босфор — и тогда США вообще останутся без Черного моря».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкары приобрести С-400 у России. После чего глава управления по безопасности и сотрудничеству Минобороны США Чарльз Хупер, выступая в Институте Брукингса, заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.