Сеул, 5 июня. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia опубликовала первый официальный снимок нового кроссовера XCeed, мировая премьера модели состоится 26 июня.

Автомобиль построен на базе модели Ceed третьего поколения. Над внешностью кроссовера работали дизайнеры франкфуртской дизайн-студии под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.

Как отметили в компании, увеличенный дорожный просвет и слегка «утопленное» в пол сиденье обеспечивают спортивную посадку и в то же время улучшают обзор водителю.

Новинку ранее заметили в Нидерландах. Машина не была покрыта камуфляжем, поэтому фотошпионы сделали несколько снимков модели и опубликовали их в Сети, тем самым рассекретив ее внешний вид еще до официальной презентации.

У модели будет новая оптика и линия остекления. Также Kia XCeed отличится увеличенным клиренсом, обновленным бампером и расширителем колесных арок. У машины появится диффузор с выхлопными трубами. Авто будет представлено с 1,4-литровым и 1,6-литровым бензиновыми турбомоторами мощностью 140 и 204 лошадиных сил соответственно.

