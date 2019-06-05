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Путин принял отставку губернатора Астраханской области Морозова

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Путин принял отставку губернатора Астраханской области Морозова

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщили в пресс-службе Кремля.

В президентском указе отмечается, что врио губернатора Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности губернатора Астраханской области до выборов будет Игорь Бабушкин.

Сергей Морозов занимал пост врио губернатора с 2018 года. Ранее он был помощником главы Минобороны России Сергея Шойгу и работал в Федеральной таможенной службе.

Игорь Бабушкин работал заместителем главы Росимущества, с 2018 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Автор: Ирина Селезнева
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