Медведев оценил возможность сохранения транзита газа через Украину

Москва, 5 июня. Россия не отказывалась от обсуждения вопроса о сохранении транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, вопрос о продлении транзита газа через Украину должен основываться на прагматизме. При этом украинская сторона должна отказаться от бессмысленных судебных споров с «Газпромом».

«Сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», — пояснил Медведев.

Напомним, срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

В апреле 2018 года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованны. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.

При этом в 2015 году Украина прекратила закупку газа у России. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза. Вопрос транзита российского газа обсуждается в рамках трехсторонних переговоров между Россией, Еврокомиссией и Украиной. Последний раз подобная встреча состоялась в июле 2018 года. Следующий раунд переговоров была запланирован на октябрь 2018 года, однако встреча несколько раз переносилась и состоялась в конце января 2019 года.