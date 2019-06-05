Мост с припаркованными автомобилями обрушился в Дагестане
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Махачкала, 5 июня. Самодельный мост с автомобилями рухнул в селе Бежта в Республике Дагестан, говорится в сообщении на официальной странице регионального МВД в Instagram.
Инцидент произошел около 07.00 5 июня. По предварительной информации, мост не выдержал нагрузки четырех припаркованных автомобилей.
Владельцы машин в это время находились в мечети, никто не пострадал. В ведомстве добавили, что конструкция была ветхой. Оперативные службы находятся на месте происшествия, эвакуируются авто.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области пропал железнодорожный мост на реке Умба. Правоохранительные органы проводят проверку после обращения жителей поселка Коашва.
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