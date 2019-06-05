Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Застройщики обсудят на Urban Space 2019 закон о новостройках и перспективы развития отрасли

33
0 Оставить комментарий

На Urban Space 2019 застройщики обсудят закон о новостройках и перспективы развития отрасли

VII Федеральный форум по жилой недвижимости и развитию городов Urban Space 2019 пройдет 27 июня в Санкт-Петербурге. Российский строительный рынок сейчас переживает по-настоящему тектонические сдвиги: от последствий «недостроев» по всей стране пострадали тысячи граждан, вложивших свои средства в недвижимость.

Для защиты интересов дольщиков президент Российской Федерации Владимир Путин поручил профильным ведомствам разработать механизмы перехода рынка новостроек от беспроцентного долевого финансирования со стороны граждан к системе эскроу-счетов и платных банковских займов, гарантирующей надежность, но способствующей удорожанию строящегося жилья.  

В конце 2018 года представителей отрасли ждало новое ужесточение законодательства: были внесены и приняты поправки, в соответствии с которыми с 1 июля 2019 года все проекты, за исключением находящихся на высоких стадиях готовности, должны будут перейти на эскроу-счета. 

На Urban Space 2019 застройщики обсудят закон о новостройках и перспективы развития отрасли

Ряд экспертов отнеслись к этим новостям с тревогой: по их мнению, это решение может спровоцировать на рынке новостроек кризис, при котором многие компании просто не смогут «потянуть» проценты по кредитам, в результате чего обанкротятся и оставят после себя новые недострои и обманутых дольщиков. Кроме того, даже ведущим игрокам рынка маржинальность проектов не позволит оставить цены на прежнем уровне, в результате чего цены, по разным оценкам, могут быть повышены на 10-30%. Платить за это придется покупателям. 

В свете всех этих тревожных новостей в рамках двух сессий деловой конференции Urban Space 2019 представители властей, ведущие эксперты и представители отрасли обсудят наболевшие и просто актуальные вопросы.

На Urban Space 2019 застройщики обсудят закон о новостройках и перспективы развития отрасли

•  Как выжить застройщикам в такой непростой ситуации и добиться снижения процентных ставок по проектным кредитам? 

•  Какое значение играют инновации в условиях нового рынка?

•  Как поменялись сами покупательские предпочтения? 

•  Какие форматы и экономические модели возникают в связи с новыми требованиями к жилью?

•  Как выглядят эффективные стратегии развития городов глазами властей, девелоперов и урбанистов?

Организатором встречи традиционно выступит выступает федеральная премия в области новостроек Urban Awards.

infox - new
Автор: Анастасия Антонова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров