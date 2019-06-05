Застройщики обсудят на Urban Space 2019 закон о новостройках и перспективы развития отрасли

VII Федеральный форум по жилой недвижимости и развитию городов Urban Space 2019 пройдет 27 июня в Санкт-Петербурге. Российский строительный рынок сейчас переживает по-настоящему тектонические сдвиги: от последствий «недостроев» по всей стране пострадали тысячи граждан, вложивших свои средства в недвижимость.

Для защиты интересов дольщиков президент Российской Федерации Владимир Путин поручил профильным ведомствам разработать механизмы перехода рынка новостроек от беспроцентного долевого финансирования со стороны граждан к системе эскроу-счетов и платных банковских займов, гарантирующей надежность, но способствующей удорожанию строящегося жилья.

В конце 2018 года представителей отрасли ждало новое ужесточение законодательства: были внесены и приняты поправки, в соответствии с которыми с 1 июля 2019 года все проекты, за исключением находящихся на высоких стадиях готовности, должны будут перейти на эскроу-счета.

Ряд экспертов отнеслись к этим новостям с тревогой: по их мнению, это решение может спровоцировать на рынке новостроек кризис, при котором многие компании просто не смогут «потянуть» проценты по кредитам, в результате чего обанкротятся и оставят после себя новые недострои и обманутых дольщиков. Кроме того, даже ведущим игрокам рынка маржинальность проектов не позволит оставить цены на прежнем уровне, в результате чего цены, по разным оценкам, могут быть повышены на 10-30%. Платить за это придется покупателям.

В свете всех этих тревожных новостей в рамках двух сессий деловой конференции Urban Space 2019 представители властей, ведущие эксперты и представители отрасли обсудят наболевшие и просто актуальные вопросы.

• Как выжить застройщикам в такой непростой ситуации и добиться снижения процентных ставок по проектным кредитам?

• Какое значение играют инновации в условиях нового рынка?

• Как поменялись сами покупательские предпочтения?

• Какие форматы и экономические модели возникают в связи с новыми требованиями к жилью?

• Как выглядят эффективные стратегии развития городов глазами властей, девелоперов и урбанистов?

Организатором встречи традиционно выступит выступает федеральная премия в области новостроек Urban Awards.