Нюша назвала реальные причины разрыва с Егором Кридом

Москва, 5 июня. Певица Нюша впервые откровенно рассказала о романе и причинах расставания с певцом Егором Кридом. По словам артистки, все дело в комплексах.

Популярная певица заявила, что на момент, когда у них с Кридом завязались отношения, она уже была известной артисткой и самодостаточной девушкой, которая обеспечивала семью. В то время как Крид был начинающим артистом, только перебравшимся в столицу, однако Нюша поддерживала своего избранника и верила, что он добьется успеха.

«Если бы я не верила в него, то не провела бы с ним и часа. Парню было 18 лет, он, очевидно, талантлив, достаточно смышлен во многих вещах. Я понимала, что пройдет время и он обязательно добьется успеха с его амбициями. Поэтому, скорее, когда он говорил об этих вещах, это были его комплексы», — прокомментировала Нюша расставание на YouTube-Канале «Нежный редактор».

Поводом для подобного заявления певицы стало недавнее интервью Егора Крида Юрию Дудю. Певец тогда рассказал, что во время романа с Нюшей у него не было денег и девушка якобы упрекала его в том, что ему нечем заплатить за ужин. Также Крид говорил, что ее семья его недолюбливала.

«У всех свои комплексы и своя правда. У меня другой взгляд на эту ситуацию, моя причина расставания была в другом. Ну если он так говорит, значит, он так считает», — ответила Нюша на слова бывшего возлюбленного.

Сейчас поп-исполнительница счастлива в браке с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Пара воспитывает дочь, которая появилась на свет меньше года назад.