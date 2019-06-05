Качиньский назвал условие восстановления отношений между РФ и Польшей

Варшава, 5 июня. Брат бывшего президента Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал главное условие восстановления отношений с Россией. По его словам, это может произойти, если Москва сделает первые шаги по примирению с Варшавой.

«Не в наших интересах находиться в ситуации острого спора с Россией. Однако вторая сторона явно не привыкла к тому, что есть государство, которое может играть важную роль в Центральной Европе и в этом смысле является ее конкурентом», — сказал он в эфире радиостанции Wnet.

Отметим, что аналогичные заявления, но уже в отношении Польши, ранее делали российские официальные лица. Москва неоднократно обращала внимание на откровенно антироссийские заявления польских политиков и провокационные действия, вроде сноса памятников советским солдатам, освободившим Польшу от фашистской Германии.

Польша также пытается заблокировать многие российские проекты. Она выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который свяжет РФ и Германию в обход Украины, а также против возвращения российской делегации в ПАСЕ. Кроме того, Польша представляет военную угрозу для России, поскольку размещает у себя враждебно настроенные к Москве силы США и НАТО.

Так, например, Качиньский заявил, что США в ближайшее время увеличат военное присутствие в Польше. Варшава также не исключает возможности строительства военной базы «Форт Трамп», которую поляки намерены безвозмездно передать американцам.