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Юрист назвала причины конфликта BadComedian с кинокомпанией

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Юрист назвала причины конфликта BadComedian с кинокомпанией

Москва, 5 июня. Юрист оценила конфликт видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, и компании Kinodanz, которая подала иск против Баженова. Одной из причин конфликта стало отсутствие в законе предела цитирования, считает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Capital Legal Services Елена Бергер.

По словам Бергер, в законе действительно не установлен допустимый предел цитирования. Однако и говорить о том, что такого предела нет, тоже не верно, для каждой ситуации суд отдельно решает, оправдан ли тот или иной объем заимствований.

«Для того, чтобы цитирование было признано оправданным в критических целях, к каждому из процитированных отрывков блогер должен давать свой критический комментарий, как бы «вступать в диалог» с автором», — рассказала эксперт в комментарии «Пятому каналу».

В качестве аналогии эксперт привела пародию как форму свободного использования. Пародии создаются без разрешения правообладателя, ведь редкий создатель разрешит пародировать свое творение.

«Норма о цитировании, действительно, слишком размыта, чтобы дать хоть какие-либо гарантии «безопасности» критикам», — подытожила юрист.

Ранее инцидент с BadComedian оценил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий попросил министра культуры РФ Владимира Мединского поддержать блогера. Милонов написал письмо на имя главы Минкультуры РФ, в котором отметил, что блогер помогает создателям российского кино, указывая на их «ляпы и недоработки».

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Автор: Софья Куликова
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