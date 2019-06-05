Ростех впервые показал новейшее самоходное орудие «Лотос» в действии

Москва, 5 июня. 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ «Лотос» впервые было продемонстрировано в действии, заявили в ЦНИИТОЧМАШ, который входит в состав госкорпорации «Ростех».

Опытный образец САО «Лотос» был продемонстрирован на территории института в Подмосковье. Орудие впервые показало свои возможности в действии.

«Лотос» проехал по территории предприятия, в том числе на скорости до 30 километров в час. Машина продемонстрировала вращение башней, изменение клиренса, а также поднятие и опускание орудия.

Авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие калибром 120 миллиметров было разработано в рамках продолжения и замены проекта САУ 2С36 «Зауралец-Д». Проект «Лотоса» впервые был представлен на форуме «Армия-2017» в парке «Патриот».

По информации СМИ, серийное производство новейшего САО начнется в 2020 году. Параллельно с 2С42 «Лотос» в ЦНИИТОЧМАШ идет работа по другому проекту — машине управления артиллерийским огнем «Завет-Д».

Ранее гендиректор ЦНИИТОМАШ Альберт Баков рассказал, что спецназ США хотел купить российские пистолеты «Вектор», однако сделка не удалась. Он уточнил, что Россия может поставить в США боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон снимет соответствующие ограничения.