Мэр города упала в лужу при осмотре городских улиц

Омск, 5 июня. Мэр Омска Оксана Фадина во время работы в Советском административном округе после сильного дождя упала в лужу, однако отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили в городской мэрии.

Онлайн-трансляцию рейда вел сайт регионального правительства, позже видео с падением чиновницы разлетелось по Сети.

Инцидент произошел в среду около дома №55 на улице 20-го Партсъезда.

Мэру Омска пришлось пробираться через грязь и лужи, чтобы осмотреть ремонт дома и поговорить с подрядчиками. Фадина, увидев на своем пути лужу, предложила: «Ну что, будем прыгать?». Женщина не смогла удержать равновесие и упала в грязь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, чиновница не пострадала,отметил «Взгляд.ру». При этом Фадина заявила, что история с ее падением на омской улице показательная.

«Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится, — пошутила мэр Омска. — Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка».

Как отметил «Ридус», после падения мэр продолжила работать и общаться с горожанами.