Москва, 5 июня. Российское правительство предложило президенту РФ Владимиру Путину подписать документ о содействии вместе с Каракасом работе «Роснефти» на шельфе Венесуэлы. Об этом говорится в постановлении кабинета министров, которое было обнародовано в среду.

Отмечается, что РФ и Венесуэла готовят документ о содействии работе «Роснефти» в Венесуэле. Дополнительная графа появилась в статье 1 соглашения между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года. Стороны обязались помочь компаниям «Роснефть» и «Групо Роснефть, С.А.» реализации проектов по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на континентальном шельфе Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Венесуэла в два раза сократила долг перед «Роснефтью» в 2018 году. Государственная нефтегазовая копания Венесуэлы PDVSA сократила задолженность перед «Роснефтью» до 2,3 миллиарда долларов в 2018 году. Общая сумма задолженности снизилась в два раза, говорится в материалах российской компании.

В конце 2017 года общая сумма обязательств PDVSA перед российской стороной оценивалась в 4,3 миллиарда долларов.

С 2014 года «Роснефть» выдавала венесуэльской компании авансы в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов. Контракт был заключен на 6,5 миллиарда долларов. В залоге у России находятся 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения по кредиту на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

В конце 2017 года Каракас выдал «Роснефти» разрешение на разработку месторождений Патао и Мехильонес в течение 30 лет. На базе месторождений планировалось создать совместное с PDVSA предприятие в рамках реализации проекта. Кроме того, компании совместно реализуют еще пять проектов по разведке и добыче нефти в Венесуэле.

Госсекретарь США ранее обвинил «Роснефть» в покупке нефти у венесуэльской государственной компании PDVSA. По его словам, такими закупками «Роснефть» якобы бросает вызов американским санкциям против Каракаса. Помпео также обвинил российские компании в «скупке золота Венесуэлы».

«Роснефть» ответила на обвинения США из-за сотрудничества с Венесуэлой. Представители компании подчеркнули, что «Роснефть» занимается вовсе не политической, а исключительно коммерческой деятельностью в интересах всех своих акционеров.