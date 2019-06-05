На Украине отчитались об испытаниях нового противотанкового вооружения

Киев, 5 июня. Украино-турецкий противотанковый боевой модуль Serdar прошел квалификационные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Спецтехноэкспорт».

Как отметили в компании, вооружение создано по заказу третьих стран. Serdar является совместной разработкой турецкой компании Aselsan и предприятий ГК «Укроборонпром» — ГККБ «Луч» и «Спецтехноэкспорт».

«Разработка готова к серийным поставкам в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком», — говорится в отчете.

Предприятие надеется, что в новой системе заинтересуются оборонные ведомства Украины и Турции. Проект, отмечается в сообщении, — первый пример совместного продвижения украинского-турецких оборонных продуктов на рынках третьих стран. Модуль впервые продемонстрировали во время испытаний на Украине в мае 2018 года.

Отмечается, что турецкая сторона отвечала за разработку вооружения и являлась его интегратором. Украинская же компания обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых конструкторским бюро «Луч», а также систем наведения и управления к ним.

Стоит отметить, что это далеко не первое вооружение в рамках военно-технического сотрудничества между Киевом и Анкарой. Фирма «Укрспецпроэкт», входящая в состав государственного концерна «Укрбонронпром», и турецкая компания Baykar Makina подписали контракт на приобретение для киевской армии ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Ранее госконцерн «Укроборонпром» отчитался о проведении огневых испытаний ракетного комплекса «Нептун», которые прошли на одном из военных полигонов Одесской области Украины. По данным ведомства, специалисты во время стрельб проверяли нововведения в конструкцию крылатой ракеты Р-360.