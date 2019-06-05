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Матвиенко назвала сроки принятия решения о возвращении РФ в ПАСЕ

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Матвиенко назвала сроки принятия решения о возвращении РФ в ПАСЕ

Ялта, 5 июня. Решение о возобновлении участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет принято до середины июня, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко обратила внимание, что в настоящее время в ПАСЕ созданы условия, которые не допускают каких-либо ограничений, дискриминаций в адрес ни одной национальной парламентской делегации. Она назвала сроки, когда будет принято решение о возможном возобновлении работы РФ в ПАСЕ.

«Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать решение окончательное, — заметила спикер Совета Федерации. — Я думаю, что до середины июня такое решение в России будет принято».

Матвиенко назвала сроки принятия решения о возвращении РФ в ПАСЕ

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией против делегации страны были введены санкции — россияне были лишены голоса на сессиях ассамблеи. В ответ Россия прекратила участие в работе ПАСЕ, а также оплату взносов в бюджет Совета Европы.

Ранее ПАСЕ пригласила Россию посетить очередную сессию. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это приглашение доказывает то, что СЕ признал ошибочность антироссийских санкций. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев накануне констатировал, что вероятность возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы растет с каждым днем.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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