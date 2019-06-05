Директор Началовой рассказала, как семья Алдонина приняла дочь певицы

Москва, 5 июня. Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин не отбирал дочь певицы Веру у бабушки с дедушкой, где девочка жила после смерти матери. Об этом в среду заявила пиар-директор Началовой Анна Исаева.

По ее словам, отношения между Алдониным и родителями Юлии Началовой — хорошие, поэтому бабушка и дедушка Веры воспринимают отца внучки как часть своей семьи. Исаева также отметила, что супруга Алдонина тепло приняла девочку.

Ранее сообщалось, что после смерти Юлии Началовой ее дочь переехала жить к бабушке с дедушкой, однако впоследствии стало известно, что она будет воспитываться в новой семье отца. По словам Алдонина, он принял решение взять опекунство над Верой, чтобы рядом с ней всегда находились любящие люди. Мужчина признался, что самое главное для него сейчас — это душевное спокойствие дочери.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Ранее в Сети появилось видео прощания с Юлией Началовой. Похороны певицы прошли 21 марта. Отправить звезду в последний путь пришли многие ее коллеги, а также поклонники, некоторые специально приехали в столицу из регионов.