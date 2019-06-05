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13:59 5 Июня 2019

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. События дня. ФАН-ТВ

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Переговоры Путина и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин 5 июня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, а также крупные экономические проекты. По итогам встречи лидеры должны выступить с совместным заявлением и подписать пакет документов. Подробнее об итогах переговоров мы расскажем на нашем вечернем выпуске «События дня на ФАН-ТВ». А пока к другим новостям.

Боевики в Египте

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Боевики напали на несколько контрольно-пропускных пунктов в Египте. Это произошло на севере Синайского полуострова. Погибли не менее восьми человек. Как сообщают местные СМИ, в основном это сотрудники правоохранительных органов. Стражи правопорядка открыли ответный огонь и уничтожили пятерых боевиков. Добавим, в северных районах Синая уже несколько лет ведется кампания против радикальных группировок. В ходе операций ликвидированы сотни террористов. 

Перехват самолета США

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что российский Су-35 «небезопасно» перехватил американский самолет. Случай, который вызвал у американцев возмущение, произошел 4 июня. Наши военные заметили объект, который направлялся в сторону базы ВМФ России в сирийском городе Тартус. Они сразу же подняли в небо самолет и заметили, что к ним приближается американский воздушный разведчик. После того, как летчик изменил направление движения, российский истребитель вернулся на базу. В ведомстве поясняют, что полет проводился в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, никаких обращений от американской стороны не поступало. 

Запуск ракеты с морского космодрома

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Китай запустил с космодрома на воде ракету-носитель. «Чанчжэн-11» с семью аппаратами стартовал с площадки 5 июня в 7 утра по московскому времени. Это первый в стране запуск, который осуществляется не с привычного космодрома, а с платформы, построенной в Желтом море. Кстати, в России тоже существует плавучий космодром «Морской старт». Последний пуск с него состоялся в 2014 году. Следующий старт запланирован на конец текущего года. 

Закрытие «китовой тюрьмы»

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Заключенные «китовой тюрьмы» окажутся на свободе до конца лета. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он отметил, вероятные месяцы, когда млекопитающих отпустят в море — это июль или август. В летний период косаткам и белухам будет проще адаптироваться в дикой среде. По словам Кобылкина, место выпуска пока не определено.
«Российская академия наук говорит, что, в принципе, можно выпускать в бухту Средняя. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии говорит, что лучше там, где выловлены — Шантарские острова. <…> Сейчас просчитываются все варианты», — заявил министр природы Дмитрий Кобылкин.
Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно в прошлом году. В ней находится около ста косаток и белух. Условия их содержания признаны экологами неприемлемыми. Доказано, что животных выловили с многочисленными нарушениями.

 