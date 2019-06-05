Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин 5 июня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином . Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, а также крупные экономические проекты. По итогам встречи лидеры должны выступить с совместным заявлением и подписать пакет документов. Подробнее об итогах переговоров мы расскажем на нашем вечернем выпуске «События дня на ФАН-ТВ». А пока к другим новостям.

Боевики напали на несколько контрольно-пропускных пунктов в Египте. Это произошло на севере Синайского полуострова. Погибли не менее восьми человек. Как сообщают местные СМИ, в основном это сотрудники правоохранительных органов. Стражи правопорядка открыли ответный огонь и уничтожили пятерых боевиков. Добавим, в северных районах Синая уже несколько лет ведется кампания против радикальных группировок. В ходе операций ликвидированы сотни террористов.

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что российский Су-35 «небезопасно» перехватил американский самолет. Случай, который вызвал у американцев возмущение, произошел 4 июня. Наши военные заметили объект, который направлялся в сторону базы ВМФ России в сирийском городе Тартус. Они сразу же подняли в небо самолет и заметили, что к ним приближается американский воздушный разведчик. После того, как летчик изменил направление движения, российский истребитель вернулся на базу. В ведомстве поясняют, что полет проводился в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, никаких обращений от американской стороны не поступало.

Китай запустил с космодрома на воде ракету-носитель. «Чанчжэн-11» с семью аппаратами стартовал с площадки 5 июня в 7 утра по московскому времени. Это первый в стране запуск, который осуществляется не с привычного космодрома, а с платформы, построенной в Желтом море. Кстати, в России тоже существует плавучий космодром «Морской старт». Последний пуск с него состоялся в 2014 году. Следующий старт запланирован на конец текущего года.

Закрытие «китовой тюрьмы»

Заключенные «китовой тюрьмы» окажутся на свободе до конца лета. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он отметил, вероятные месяцы, когда млекопитающих отпустят в море — это июль или август. В летний период косаткам и белухам будет проще адаптироваться в дикой среде. По словам Кобылкина, место выпуска пока не определено.

«Российская академия наук говорит, что, в принципе, можно выпускать в бухту Средняя. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии говорит, что лучше там, где выловлены — Шантарские острова. <…> Сейчас просчитываются все варианты», — заявил министр природы Дмитрий Кобылкин.

Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно в прошлом году. В ней находится около ста косаток и белух. Условия их содержания признаны экологами неприемлемыми. Доказано, что животных выловили с многочисленными нарушениями.