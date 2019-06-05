Шойгу объявил о проведении совместных военных учений стран СНГ

Заседание Совета министров обороны стран Содружества независимых государств завершилось в Анапе. Мероприятие открыл и вел председатель Совета министров обороны государств — участников СНГ, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Закрывая мероприятие, он подвел основные итоги прошедшей встречи.

«Нам удалось предметно проанализировать военно-политическую обстановку в мире, подробно обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирийской Арабской Республике, — отметил Шойгу. — По итогам заседания одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года. Поддержаны основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации, согласованы совместные мероприятия на 2020 год».

По словам Шойгу, участники заседания высказались за углубление сотрудничества в области развития совместных систем военного назначения.

«Одобрено практическое взаимодействие по вопросам противовоздушной обороны, безопасности полетов авиации, топографическое обеспечение, подготовка военных кадров, а также в ряде других сфер, — уточнил он. — Принято решение о проведении совместных учений с боевой стрельбой войск сил объединенной системы ПВО, а также о проведении третьих спортивных игр, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Министр обороны сообщил также о возможном расширении сотрудничества в военной сфере и объявил заседание закрытым.

«В ходе совместной работы приняты другие решения по расширению сотрудничества в военной сфере, — рассказал докладчик. — Сегодняшнее заседание подтвердило, что взаимодействие по вопросам обороны и безопасности в формате СНГ успешно развивается. Позвольте выразить всем признательность за участие в работе».

Представителей СМИ приятно удивили последние слова речи министра.

«Спасибо, коллеги», — сказал он, обращаясь к присутствующей прессе.

Как уже ранее сообщало ФАН, заседание прошло 5 июня 2019 года в Анапе на базе военного инновационного технополиса «ЭРА». В заседании приняли участие министры обороны стран — участников СНГ и прочие официальные лица, включая исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Перед началом заседания его участники в торжественной обстановке возложили цветы и венок к Вечному огню у братской могилы участников Великой Отечественной и Гражданской войн в сквере Боевой славы.