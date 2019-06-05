Сотрудники лофта пожаловались на хамское поведение гостей Навального в его день рождения

Пьяная компания собралась на террасе лофта ExitLoft в одном из бизнес-центров на юго-востоке Москвы. Именинник Алексей Навальный, его соратники Любовь Соболь и Илья Яшин упились до чертиков дешевым алкоголем.

Свой сорок третий день рождения блогер Алексей Навальный отметил с небывалым размахом — размахом позора и алкобезумства. Кто бы мог подумать, что претендующие на серьезный политический вес Илья Яшин и Любовь Соболь вместе с именинником смогут упиться до такого невменяемого состояния, что начнут бросаться едой.

Сотрудников принуждали присутствовать

На день рождения блогера Навального гости не спешили, вальяжно прогуливаясь до места грандиозной пьянки с сомнительным алкоголем. Торжество было назначено на 19 часов, но даже спустя полтора часа на праздник продолжали тянуться вереницы друзей и близких. Лица у многих были безрадостными, видимо, визит на праздник был в так называемом добровольно-принудительном порядке, чтобы не дай бог начальник всея ФБК не разозлился из-за малого количества гостей.

За полтора часа до начала праздника супруга блогера Юлия привезла декорации для оформления, внесла их через заднюю дверь с помощью многочисленных сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Они же занесли несколько непрозрачных пакетов, очевидно, с горячительными напитками. И это неудивительно, ведь в ExitLoft можно, что называется, со своим. Миллионы на биткоин-кошельках — это хорошо, но почему бы и не сэкономить? И судя по некоторым прибывающим гостям, спиртное они точно захватили, причем несли его уже в себе.

Например, адвокат ФБК Александр Головач перебегал дорогу по пути к месту празднества с полупустой бутылкой легкого алкоголя в руках. А депутат Красносельского района Илья Яшин прогулялся пьяной походкой с бутылкой виски вдоль всего бизнес-центра. Народный избранник, подающий пример окружающим, — сразу видно! Торопилась на торжество только Любовь Соболь — юрист ФБК едва попала в объективы камер, мышкой проскользнув в лоно бизнес-центра. Верная слуга и помощница прибыла спустя пять минут после Навального.

Сам именинник выдержал должную паузу, заставив гостей ждать и задержавшись на 20 минут. Обычно хозяева торжества озаряют гостей улыбкой, заряжая и заряжаясь в ответ хорошим настроением, но Навальный — случай особый. Появился он с кислой миной, излучая разве что загробное уныние.

Но причина плохого настроения ясна — логистика. Маршруту блогера из офиса ФБК до лофта (чуть больше двух километров) позавидовал бы сам Иван Сусанин! Путь действительно был непрост... Изначально часа за два до старта Алексей Навальный отправил своего водителя покататься: очевидно, пытался запутать след. Автомобиль совершил экскурсию по соседним районам, бесцельно меняя направление. В 19:00 именинник сел в авто в компании неустановленного мужчины. Водитель постоянно менял направление движения, но оставался в пределах ЮВАО. В какой-то момент он резко дал ходу и оказался в районе метро «Пролетарская». Там Алексей Навальный спешился и попытался скрыться дворами. Впрочем, прогулка ему быстро надоела, поэтому он вызвал такси и умчал на грядущий пьяный шабаш. К слову, шпиономания Навального может впечатлить кого угодно. Чтобы замести следы, в своем инстаграме он выложил фотографию явно из заграничной поездки с семьей, мол, празднует на море с родными. И даже в офисе его увидели только после полудня.

Хамство с размахом

Три десятка человек собрались сразу на двух этажах, причем именинник позаботился и о выходе на крышу. Гости сначала напивались в помещении, а затем душа требовала единения с природой и свежего воздуха — все массово выходили любоваться вечерним небом.

К слову, о культуре непосредственно пития в компании блогера. Об этом там попросту не знают, потому что при достижении определенной кондиции из приглашенных стали вырываться вопли песен, причем обрывки композиций отечественной попсы слышны были на всю улицу. То, что это вторник, и все вокруг спят, мало кого волнует. Надорвав глотки неумелым пением, компания в полном составе покинула крышу и переместилась в зал на этаж ниже.

«С какого-то момента они стали вести себя неадекватно. Хамили персоналу, бросались едой, вели себя вызывающе. Все только на матерном лексиконе. Люди словно сошли с ума. Мы несколько раз подходили к ним с просьбой успокоиться. В ответ только маты и фразы: «Навальный может гулять как хочет». Это было мерзко. Потом кто-то из его приближенных просто подошел и впихнул мне пачку денег, чтобы «мы заткнулись и не мешали». Я их вернула и еще раз потребовала вести себя пристойно. Безуспешно», — рассказала нам одна из сотрудниц лофта, пожелавшая сохранить анонимность.

Собеседница уверяет, что погрома удалось избежать только чудом. Разбушевавшиеся пьяные последователи Навального были уверены в своей безнаказанности и не боялись даже полиции.

«Они говорили, что «менты испугаются приезжать». Что скандала никто не хочет и никто не будет прессовать оппозицию, даже если они тут все погромят», — добавила собеседница.

Только ближе к полуночи приглашенные начали расходиться. По состоянию можно было понять, кто во сколько пришел. Ушедшие до 12 часов с пьяной шаткостью в ногах садились в такси и уезжали, а вот остальные еле-еле стояли на ногах. Таковой оказалась и Любовь Соболь — она даже не смогла ответить на простейшие вопросы журналистов. Дошла до такси, а потом, насколько смогла, резко вернулась в ресторан. К сожалению, ноги девушку не слушали, и она несколько раз запиналась по дороге к двери.

Сам именинник пытался покинуть ресторан незаметно, спустившись по лестнице черного входа. Неудивительно — в стеклянных глазах Навального можно прочесть и радость от дня рождения, и количество выпитого алкоголя. Супруга — чуть более свежая. Она даже умудрилась поддерживать мужа. Машина поспешно уехала, а после водитель снова вернулся — забрать с собой недопитое. Охрана и водитель сложили в багажник около пяти пакетов. Алексей Навальный сможет «подлечиться» утром.

Далее празднование подзатянулось. Только около трех часов ночи компания прекратила шуметь и разъехалась по домам. Капитан покидает судно последним, и в этот раз капитаном оказалась Любовь Соболь. Только, очевидно, что не из-за ответственности или жажды веселья, а просто в силу слабого физического состояния — она отправилась отдыхать при поддержке немногочисленных и таких же пьяных последователей.