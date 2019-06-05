Зеленский расскажет украинцам, почему вступление в НАТО «не так страшно»

Брюссель, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вопрос о членстве страны в НАТО будет вынесен на референдум, когда граждане государства окажутся к этому готовы.

Находясь с официальным визитом в Брюсселе, глава Украины обратил внимание на необходимость рассказать каждому украинцу, что такое НАТО и почему Альянс и вступление в него «не так страшно».

«Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

Шестой президент Украины подчеркнул, что членство в НАТО и Евросоюзе является стратегическим курсом Киева, который закреплен в конституции страны.

«Это наш выбор и наш курс. А курс в НАТО — это прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии», — добавил он.

Напомним, Киев стремится в НАТО на протяжении нескольких лет. После 2014 года власти Украины отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила мнение, что Киев может потерять республики Донбасса, если Украину все же примут в Альянс и Европейский союз.