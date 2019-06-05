Качиньский заявил, что войск США в Польше станет больше

Варшава, 5 июня. Соединенные Штаты увеличат военное присутствие в Польше, но это не будут «какие-то большие силы», заявил лидер польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью радиостанции «Внет».

Качиньский заявил, что пока не знает, появится ли в Польше «Форт Трамп». В то же время он рассчитывает, что американских войск на территории Польши будет больше.

«Однако американские войска в Польше есть, и я думаю, что их будет больше. Хотя на данный момент нет причин полагать, что это будут какие-то большие силы», — сказал польский политик.

По его мнению, военное присутствие США повышает «уровень безопасности».

Качиньский, говоря о текущем сотрудничестве с американским руководством, отметил, что при Дональде Трампе многие вопросы продвигаются вперед. По его мнению, если главой США была бы Хилари Клинтон, «у нас без сомнения были бы серьезные проблемы».

Напомним, Варшава и Вашингтон обсуждают увеличение американского военного присутствия в Польше с осени прошлого года. Польша даже заявила, что готова потратить 1,5 млрд долларов – 2 млрд долларов на строительство соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.