Глава исполкома СНГ рассказал, почему рушится система безопасности в мире

Стремление США и НАТО доминировать любой ценой стало угрозой международной системе как региональной, так и глобальной безопасности, а также способно привести к милитаризации информпространства. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом в ходе своего выступления на заседании Совета министров обороны стран СНГ заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Система международной безопасности рушится из-за стремления США и НАТО доминировать любо ценой, — с сожалением констатировал он. — Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны. События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе — Иран — наглядное тому подтверждение».

Лебедев также обратил внимание собравшихся на то, что в результате деструктивных действий известных центров силы происходит опасное накопление конфликтного потенциала в международных отношениях, девальвируются механизмы и договоренности о контроле над вооружениями, милитаризируется информационное пространство, возникают новые очаги напряженности.

По его мнению, особо тревожна применительно к Содружеству обстановка в Афганистане, представляющая опасность для ряда государств СНГ. Международный терроризм мимикрирует, изменяется, становится все более сетевой структурой, использует новые технологии, что требует поиска новейших методов противостояния ему.

К числу несомненных успехов Совета Минобороны СНГ Лебедев отнес консолидацию усилий по борьбе с терроризмом и другими угрозами. По его словам, несомненным нравственным ориентиром является Победа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой будет отмечаться в следующем году. В связи с этим Совет утвердил план мероприятий по празднованию этой заметной даты. Речь о примерно 70 мероприятиях.

Как уже ранее сообщало ФАН, заседание прошло 5 июня 2019 года в Анапе на базе военного инновационного технополиса «ЭРА». Мероприятие открыл и вел председатель Совета министров обороны государств — участников СНГ, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.