Трамп заявил, что теракт в парижском «Батаклане» можно было предотвратить

Лондон, 5 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что теракт в парижском концертном зале «Батаклан» можно было предотвратить.

Во время интервью британскому телеканалу ITV Трамп вспомнил о теракте в Париже в 2015 году. Террористы открыли огонь по посетителям концерта в «Батаклане».

Американский президент констатировал, что преступники в тот вечер убили много людей. Некоторые из пострадавших находятся в больнице по настоящее время. По мнению Трампа, трагедии можно был бы избежать, если бы у мирных посетителей концерта тоже было оружие.

«Если бы оружие было с другой стороны, если бы у одного, двух или трех тех человек было оружие, этого никогда бы не произошло», — убежден президент США.

Трамп добавил, что невооруженные люди представляют «легкую мишень» для преступников, получивших доступ к оружию незаконным путем.

Напомним, трагедия произошла 13 ноября 2015 года. В тот день произошла сразу серия терактов: три взрыва прогремели у стадиона «Стад де Франс», где проходит футбольный матч между сборными Германии и Франции. В это же время были совершены атаки на кафе и рестораны на востоке Парижа, а также захват заложников в «Батаклане». В результате теракта погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

В США разрешено ношение оружия, однако это становится причиной трагедий на территории страны. Так, 1 июня американском городе Вирджиния-Бич один человек по неизвестным причинам открыл стрельбу по окружающим. В трагедии погибли 11 человек.