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РЭО и Минприроды РФ разработали поправки к закону об отходах

360
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РЭО и Минприроды РФ разработали поправки к закону об отходах

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский экологический оператор (РЭО) совместно с министерством природных ресурсов разработал поправки к закону об отходах производства и потребления. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев на площадке ПМЭФ.

Поправки к федеральному закону позволят полноценно развивать отрасль на всех уровнях. Вступивший в силу 1 января 2019 года закон регламентирует реформу в области обращения с коммунальными отходами.

По словам Дениса Буцаева, введение новых понятий сделает отрасль понятной и ликвидирует пробелы в действующем законодательстве.

РЭО был создан по указу президента России 14 января. Организация помогает региональным операторам интегрировать новые схемы обращения с мусором. РЭО также привлекает инвесторов к проектам по утилизации отходов, передает «360».

Ранее Денис Буцаев заявил, что РЭО может выделить средства на строительство современных контейнерных площадок в регионах России. Но для этого региональные операторы должны проработать вопрос с местными властями.

Глава РЭО считает, что есть возможность для снижения тарифов на вывоз мусора. Он рассказал об опыте Германии, где население платит только за те отходы, которые нельзя переработать.

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Автор: Ирина Селезнева
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