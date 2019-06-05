Гостям ПМЭФ показали золотой Aurus

Санкт-Петербург, 5 июня. Организаторы Петербургского международного экономического форума выставили в одном из залов российский автомобиль Aurus Senat в уникальной золотой окраске.

Посмотреть и даже посидеть за рулем автомобиля представительского класса можно в зале, где расположены стенды ВЭБа, Фонда развития Дальнего Востока, Российского экспортного центра и ПСП банка.

Напомним, что Aurus Senat выпускается в двух вариациях кузова — седана и лимузина. Бронированный лимузин Aurus используется для перевозки первых лиц государства — президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Впервые данные машины были задействованы в заграничной поездке во время визита Путина в Финляндию в июле 2018 года.

Кроме того, в настоящее время идет разработка кабриолетов и внедорожников Aurus. Первые были продемонстрированы в виде опытных образцов во время Парада Победы 9 мая. Все эти автомобили выпускаются в рамках проекта «Кортеж», в рамках которого создается отечественное семейство машин класса «люкс» для высокопоставленных чиновников. Ориентировочная стоимость автомобилей семейства «Кортеж», которые появятся в продаже под брендом Aurus, начинается от 10 миллионов рублей.

Отметим также, что для машин Aurus специалисты разработали специальные шины, которые соответствуют спецификации российского автомобиля. Шины выпускаются на совместном с компанией Pirelli заводе. Каждое колесо выдерживает нагрузку до 1060 килограммов, максимальная скорость такой шины — 270 км/ч».