В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»

Москва, 5 июня. В Совете Федерации РФ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны совместно выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Во-первых, Украина и Польша — просто страны-транзитеры, они никогда не имели своих углеводородов, достаточных для обеспечения собственных нужд. Эти страны против «Северного потока — 2», потому что боятся, что российский газ пройдет мимо них, поэтому придется закупать более дорогой американский сжиженный газ», — приводит RT слова первого замглавы Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

Сенатор подчеркнул, что если Зеленский действительно намерен налаживать отношения с Кремлем, то он выбрал неверную позицию по «Северному потоку — 2». Он добавил, что никто не захочет строить газопровод на территории страны, которая на всех международных аренах подвергает Россию критике и вставляет палки в колеса. Джабаров выразил уверенность, что вне зависимости от позиции украинского президента и его польских коллег, газопровод будет построен, а «Европа будет обеспечена газом, потому что Россия всегда была надежным партнером в этой сфере».

Как ранее сообщалось, Зеленский заявил, что Украина и Польша должны сотрудничать в энергетической сфере и вместе противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2».

Накануне позицию украинского лидера по газопроводу прокомментировал еще один сенатор — глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он подчеркнул, что, договариваясь с Варшавой выступить против реализации проекта газопровода, новый президент Украины идет «проторенным» путем Петра Порошенко. Пушков заметил, что бывший украинский лидер «боролся-боролся и надорвался».

Как пишет «Федерал пресс», бывший украинский президент ранее также заявлял на аналогичной встрече, что строительство газопровода — это политический проект, который угрожает Евросоюзу и нужно не допустить его запуска.