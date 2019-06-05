В RTVI не смогли объяснить, зачем телеканал вводит против ФАН идеологическую цензуру

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров не смог внятно рассказать журналистам Федерального агентства новостей о причинах недовольства телеканала комментариями ФАН в их паблике «ВКонтакте» и объяснить введение тотальной идеологической цензуры.

Ранее телеканал опубликовал на своем официальном сайте материал, в котором сообщается, что, комментируя новости RTVI в соцсети «ВКонтакте», сотрудники ФАН якобы намеренно напрашиваются на блокировку. По мнению журналистов телеканала, это делается намеренно для последующих обвинений в тотальной цензуре.

«В последнее время РИА ФАН начал активно комментировать паблики изданий, которые считает «антироссийскими». В частности, под постами «ВКонтакте» стали появляться длинные сообщения от агентства, в которых его сотрудники продвигали свои публикации и собственный проект «Классификатор», который якобы помогает выбрать надежный источник информации. Несколько дней назад комментарии РИА ФАН начали появляться и в группе RTVI», — сообщается в статье.

Далее в RTVI отмечают, что никакой цензуры якобы не существует, а сотрудники ФАН «сами напрашиваются на блокировку», продвигая свое агентство на площадках других изданий. Однако это не соответствует действительности, так как редакция нашего издания занимается тем, что доносит важную информацию до аудитории, которая не всегда выходит за рамки привычных форумов и блогов. При этом комментаторы ФАН работают строго в рамках закона «О СМИ», ведут себя корректно и вежливо по отношению к собеседникам. Более того, никаких ссылок на свои материалы ФАН не оставляет.

В целом, блокировки аккаунтов ФАН в пабликах либеральных и антироссийских изданий носят надуманный характер, более того, представители этих СМИ не объясняют истинных причин «банов». Впрочем, недовольство комментариями Федерального агентства новостей не смог объяснить и главный редактор RTVI Алексей Пивоваров. Отвечая на вопрос сотрудника нашего издания: в чем конкретно заключаются претензии к ФАН, главред телеканала ответил:

«В целом материал («текст о действиях комментаторов ФАН» — Прим. ФАН) представлен в нашей рубрике «Инфошум», почитайте, пожалуйста, внимательней. Мне к этому нечего добавить, всего доброго», — сказал он дозвонившемуся корреспонденту.

Другими словами, RTVI также последовал примеру вышеописанных антироссийских изданий и заблокировал аккаунт ФАН в своем паблике «ВКонтакте», введя настоящую идеологическую цензуру. Так, в период с 28 мая по 4 июня в сообществе телеканала было опубликовано 11 комментариев с официальной страницы ФАН, и все были удалены.

К слову, комментарии ФАН, несмотря на актуальность поднимаемых тем, негативной реакции подписчиков сообщества не вызвали. Тем не менее, администраторы группы не обратили на это внимания. Отсюда следует закономерный вывод о том, что RTVI - это типичный цензор, который душит инакомыслящих и не стесняется это признавать. Причем блокировка происходят в национальной соцсети «ВКонтакте», которую RTVI пытается использовать как площадку для введения идеологической цензуры.

Еще очень важный момент: в материале RTVI сообщается, что сотрудники телеканала «обратились за комментарием в РИА ФАН по телефону, но в агентстве не смогли оперативно ответить на наши вопросы». Однако это заявление не соответствует действительности, и, если в RTVI не согласны, то могут подкрепить свое сообщение реальными доказательствами.

Ранее к откровенной цензуре прибегли такие издания как «Новая газета»,«Дождь», «Эхо Москвы»,«Сноб»,«Настоящее время» и The Insider.