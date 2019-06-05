В СФ отреагировали на «странное» обращение Зеленского в связи с обострением в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Москве в связи с обострением гражданской войны в Донбассе. Комментируя в своем Twitter и Facebook последствия обстрелов на востоке Украины, в которых, по его утверждению погибли три украинских военнослужащих и еще трое получили ранения, Зеленский напрямую обратился к России.

Выразив соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым, президент Украины написал:

«Обращаюсь к руководству России: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров».

Внаслідок обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців, ще трьох було поранено. Висловлюю співчуття родинам загиблих і бажаю швидкого одужання постраждалим. Звертаюся до керівництва РФ: загострення конфлікту є не найкращим фоном для відновлення переговорів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2019

Это заявление, которое прозвучало на следующий день после утверждения Зеленского о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские соглашения, вызвало негативную реакцию российских политиков. В частности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что подобная позиция официального Киева оставляет все меньше надежды, что внутриукраинский конфликт в Донбассе удастся разрешить в ближайшее время.

«То, что Россия к происходящему в Донбассе не имеет никакого отношения, и что это гражданская война и чисто внутриукраинский конфликт, мы неоднократно говорили, и все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — А что касается поведения Зеленского, могу сказать: ни один уважающий себя президент так себя вести не будет, особенно, если речь идет о президенте такой крупнейшей европейской страны, как Украина».

По словам российского сенатора, заявление Зеленского звучит особенно странно на фоне его предыдущей риторики о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские соглашения.

«Это показывает полную зависимость Зеленского как президента и наличие внешнего управления Украиной, — отметил Клинцевич. — Судя по всему, все разговоры о приверженности минским соглашениям, о намерении вести переговоры по мирному урегулированию абсолютно ничего не значат. А его обращение к России — это просто еще один повод, чтобы сорвать переговоры».

По словам Франца Клинцевича, пока создается впечатление, что Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.

«Проект Украина» продолжается, несмотря на то, что его главный исполнитель — Порошенко — ушел. Судя по тому, что мы наблюдаем, новый президент уже поставлен даже не в строй, а в стойло: он бьет копытом и делает все, что ему говорят, — говорит Клинцевич. — Скажу больше: я вижу тенденцию к усилению там конфронтации, как это было в 2015-2016 годах. Ну, флаг вам в руки господа: жизнь все покажет и расставит по своим местам».

«Думаю, украинский народ на предстоящих парламентских выборах сделает свой, надеюсь, разумный выбор. Пора уже украинскому народу поумнеть, пора», — резюмировал Франц Клинцевич.

Встреча контактной группы по Донбассу пройдет в среду. Украинскую делегацию на переговорах возглавит второй президент Украины Леонид Кучма, назначенный на эту роль Владимиром Зеленским. Ранее представители вооруженных сил Украины заявили, что в результате обстрелов в Донбассе погибли трое военнослужащих, еще три человека получили ранения.