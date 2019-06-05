Пойдут ли США войной на Иран

Сегодня Соединенным Штатам куда выгоднее экономически душить Иран, нежели проводить военную интервенцию. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Удар по Ирану

Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Тегераном, но допускают нанесение военного удара по Ирану. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Всегда есть вероятность [военной операции]. Хочу ли я? Нет, я бы не хотел. Но вероятность [удара по Ирану] есть всегда», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает о потенциальных военных действиях в отношении Ирана.

По словам Трампа, в то время, когда он стал президентом, эта страна была «чрезвычайно враждебной». «В то время они были террористической страной номер один в мире и, возможно, остаются таковыми и сегодня», — сказал лидер США.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, Трамп ответил: «Да, конечно, я предпочел бы переговоры».

Отношения не сложились

Как отметил Дмитрий Родионов, у Трампа отношения с Тегераном не сложились сразу. Иран в последнее время наращивает свое влияние как региональной державы, он является активным игроком в Сирии, Ливане, Йемене. Это не нравится его основным региональным противникам — Израилю и Саудовской Аравии. И те, и другие изначально были главными союзниками Трампа в регионе.

«Первый свой зарубежный визит Трамп совершил в Эр-Рияд, сразу заключив с ним многомиллиардные оружейные контракты, влияние же на Трампа еврейского лобби — притча во языцех. Так что конфликт с Тегераном был предрешен изначально, да и сам Трамп еще до вступления в должность называл иранскую сделку худшей в истории и обещал ее разорвать. Он это выполнил. Другой вопрос, дойдет ли до войны. Иран — не Ирак и не Ливия, с ним придется воевать полноценно и в том числе на земле», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, издержки и риски слишком велики, о чем президента США постоянно предупреждают специалисты. Конечно, Иран не Северная Корея, которая своей ядерной бомбой создала себе достаточно надежную защиту от американской агрессии, но, по мнению политолога, вторжение в эту страну может заставить агрессора, выражаясь языком самого Трампа, заплатить слишком высокую цену.

«Ирану грозили многие американские президенты, но ни один не решился попробовать его на зуб. Сегодня Трампу гораздо выгоднее душить Иран экономически. И это ему удается, новые санкции, хоть и вызвали резкое осуждение всех подписантов СВПД, в том числе, ближайших союзников США, работают. Даже Китай им удалось заставить отказаться от иранской нефти. Другой вопрос, пойдет ли иранское руководство на уступки, а речь идет, как минимум, об уходе из Сирии и Йемена — в обмен на это Трамп предложит снять санкции», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Трамп рассчитывает, что дожмет Тегеран, война ему действительно не нужна. Политолог предположил, что какой-то компромисс в определенных областях будет найден, и Трамп поспешит выдать это за очередную «громкую победу», что очень важно для него в преддверии грядущих в будущем году выборов.

«Параллельно, конечно, Штаты будут пытаться раскачивать ситуацию в стране изнутри, но пока нет никаких предпосылок к тому, что это удастся. Иран привык десятилетиями жить под самыми жесткими санкциями, и это только сплачивает его население», — заключил Дмитрий Родионов.

Напомним, США готовы ввести ограничительные меры против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном. Механизм финансовых расчетов (INSTEX) призван помочь компаниям Европейского союза вести бизнес с Ираном, не опасаясь новых санкций, введенных Вашингтоном после выхода из ядерной сделки с Тегераном.