Депутат раскритиковал Раду за отказ сотрудничать с Зеленским

Киев, 5 июня. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко раскритиковал своих коллег за отказ рассматривать законопроекты, которые вносит президент Украины Владимир Зеленский.

Во вторник Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте главы государства, подданный Зеленским. Представители украинского лидера заявили, что администрация Зеленского намерена продолжать работу с нынешним составом Рады и убеждать парламентариев принимать важные законы.

Нимченко, комментируя действия Рады, заявил, что депутаты поступают неправильно.

«На сегодняшний день ощетинилась Верховная рада, об этом надо говорить откровенно. Вы же посмотрите, ни один законопроект, который исходит от президента, не вносят даже в повестку дня», — сказал украинский чиновник в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал «112. Украина».

Напомним, практически сразу после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Очередные выборы в парламент, которые до этого должны были пройти в октябре, перенесли на июль. ЦИК Украины утвердила календарный план организации и проведения парламентских выборов.