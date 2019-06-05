Экс-подруга Губина объяснила, почему звезда 90-х оказался в одиночестве

Москва, 5 июня. Российский эстрадный певец Андрей Губин, который несколько лет назад пропал из вида фанатов и СМИ, борется с придуманной им же болезнью, в результате чего остался один. Об этом анонимно рассказала бывшая девушка исполнителя.

Как отмечали друзья звезды 90-х, у Губина развились серьезные проблемы с психикой — певцу мерещится, что у него постоянно болит и чешется лицо.

«Мы его водили по врачам, они ничего не нашли. Видимо, у него сбой психики», — отметили они.

Подтвердила это и бывшая возлюбленная Губина, которая рассказала, что в отношениях певец вел себя «порой неадекватно». По ее словам, проявлялось это только с близкими, от фанатов и коллег по цеху он скрывал свой недуг.

«Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика», — цитирует ее KP.Ru.

Кроме того, девушка рассказала, что Губин довольно придирчиво относился к внешности своих спутниц. Она отметила, что певец — талантливый и интересный собеседник, Однако из-за таких высоких запросов и порой агрессивного поведения он в итоге оказался в одиночестве, объяснила экс-подруга артиста.

«У него бзик на идеальной красоте. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой царапине на теле. Видимо, свои комплексы на женщинах вымещал», — заявила она.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опроверг слухи о том, что певец употреблял наркотики и делал пластические операции, что якобы могло повлиять на его психологическое здоровье. По его словам, Губин был «красивым, талантливым парнем», однако речь идет о сбое психики. В итоге, отметил Разин, звезда 90-х «ушел в себя и никого не хочет видеть».

В то же время телевизионный продюсер Алиса Красная рассказала об отношениях Губина и знаменитой артистки Жанны Фриске. По ее словам, певец был тайно влюблен в певицу и даже подарил ей хит «Ла-ла-ла».