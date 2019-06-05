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Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

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Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Москва, 5 июня. Джанни Инфантино переизбран на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА). Такое решение было принято на конгрессе организации в Париже 5 июня.

49-летний швейцарец был единственным кандидатом на пост президента ФИФА.

Инфантино высказал мнение, что ФИФА после смены руководства стала синонимом респектабельности, честности и равенства. В то же время он признал, что его работа на посту главы организации не была идеальной.

«Мы допустили ряд ошибок, я их и сам допускал, но самое главное, что мы учимся на наших ошибках и пытаемся сделать в будущем лучше. Не ошибается тот, кто ничего не делает», — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, Инфантино возглавляет футбольную организацию с февраля 2016 года. Он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

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Автор: Данила Копп
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