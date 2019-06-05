В Петербурге заработал Штаб кандидата в губернаторы Александра Беглова. ФАН-ТВ

Ветераны и студенты, представители НКО и экологи — петербуржцы разного возраста и профессий 4 мая пришли на встречу с кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Все они входят в состав Штаба общественной поддержки. Всего на сегодняшний день в нем зарегистрировано 63 организации. И количество их может расти.

«Мы надеемся, что его программа действия, будет претворена в жизнь, а шаги, которые предпринимаются им сегодня, и уже на протяжении нескольких месяцев, с октября месяца, говорят о том, что он, действительно, четко держит руку на пульсе жизни города, и принимаются все решения в интересах и старшего поколения, и детей», — пояснил председатель член штаба Василий Волобуев.

Общественники сами обратились к Александру Беглову с просьбой о том, чтобы он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Северной столицы.

«Нам крайне важно, как будет развиваться город, что будет через год, через два, через пять и более отдаленные перспективы», — подчеркнул член штаба Александр Ватагин.

Сегодня Александр Беглов встретился с общественниками. Обсудили программу развития Санкт-Петербурга, поговорили о том, что уже сделано, и что предстоит сделать. Речь шла о совершенно разных сферах. Отдельное внимание уделили социальной политике.

«Для нас очень важно – это, безусловно, две социальные группы. Я сам из многодетной семьи, восьмой ребенок в семье. Отец был фронтовиком, прошел все войны: Финская война, Отечественная война, Япония. Я знаю, что это такое, поэтому я с большим уважением отношусь к ветеранам, людям пожилого возраста», — рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Участники встречи задавали Александру Беглову вопросы. В частности, о поддержке молодых и многодетных семей. Такие встречи с общественниками будут проходить регулярно. Кроме этого, в Штабе заработала общественная приемная, куда могут обращаться жители Петербурга со своими вопросами и предложениями.