Зеленский не нашел государственных постов для Саакашвили

Киев, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский пока что не рассматривает возможность предоставления какого-либо государственного поста бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В то же время она не исключила возможности сотрудничества с Саакашвили в будущем.

«Мы готовы выслушать идеи и инициативы разных политических сил, советников, экспертов. Если Михаил Саакашвили желает дать какие-то советы президенту Зеленскому, администрация для этого открыта, однако на данном этапе с Михаилом Саакашвили переговоры не ведутся», — отметила Мендель.

Официальный представитель Зеленского также прокомментировала призывы выдать Саакашвили Грузии, где против него возбуждено несколько уголовных дел. По ее словам, задача президента Украины состояла в том, чтобы восстановить справедливость, вернув экс-губернатору гражданство. Остальные вопросы должны решать правоохранительные органы, передает телеканал 360.

Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский распорядился вернуть Саакашвили украинское гражданство, которое было отозвано в 2017 году по распоряжению экс-президента Петра Порошенко.

Поводом для лишения паспорта стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко. По возвращению на Украину Саакашвили заявил, что он не намерен избираться в Верховную раду, однако собирается остаться в украинской политике.