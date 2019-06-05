Власти ДНР заявили о предотвращении теракта против мусульман в Донецке

Донецк, 5 июня. Теракт, организованный украинскими силовиками против совершающих праздничную молитву мусульман предотвратили в Донецке. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Представитель ведомства рассказал, что 5 июня украинские силовики предприняли попытку террористической атаки в Кировском районе Донецка. Атакующие запустили ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством во время праздничной молитвы в микрорайоне Текстильщик. Силами ПВО ДНР беспилотник украинских силовиков сбили, и теракт был предотвращен.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины обстреляли донецкую мечеть во время празднования мусульманами Ураза-байрама. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки, направленной на мирных граждан.