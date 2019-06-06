Русский язык является главным символом России. Колонка Сергея Цекова

В день рождения великого поэта Александра Пушкина, 6 июня, в мире отмечается День русского языка, праздник был официально учрежден в России в 2011 году. Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма и один из главных идеологов Русской весны Сергей Цеков в своей колонке специально для Федерального агентства новостей рассказывает, почему памятная дата является принципиально важной для всей страны.

Данный праздник является очень уважаемым. Представители Русской общины Крыма всегда относились к дате дня рождения Александра Сергеевича Пушкина c почитанием.

В свое время было принято решение отмечать день защиты русского языка в Крыму именно 6 июня. Данная традиция была заложена еще в 90-х годах: мы собирались у памятника Александру Сергеевичу, читали стихи, выступали с речами, в которых многократно подчеркивали, что Пушкин является одним из главных создателей русского языка.

Мы очень сильно радовались, когда в 2011 году день рождения Александра Сергеевича официально стал днем русского языка в России. Иногда даже в шутку говорили о том, что была поддержана инициатива непосредственно Русской общины Крыма. Можно констатировать, что мысли представителей Русской общины Крыма, общественности и руководства России сошлись.

Именно эта дата стала главной для фестиваля «Великое русское слово», в Крыму он ежегодно проходит с 2007 года с 6 по 12 июня.6 июня — это выдающееся событие в жизни прошлой, современной и будущей России. Главным символом нашей страны является русский язык.

Я не выбирал великий и могучий русский язык своим родным, но бог мне его подарил. Я испытываю огромную любовь к своему языку, и она проявилась во многих делах. Когда полуостров находился в составе Украины, политическая активность Русской общины Крыма была направлена прежде всего на защиту русского языка и русской культуры.

Оберегать язык необходимо в том числе и сегодня, поскольку мы наблюдаем засилье иностранщины: исконно русские слова заменяются зарубежными. Их количество увеличивается с той же скоростью, с которой растут грибы после дождя: все эти «хайпы», «шоурумы» и так далее. Они засоряют русский язык. Мы также не понимаем, почему на вывесках используется латиница, а не кириллица, которая является нашим алфавитом.

В заключение повторюсь: русский язык защищать просто необходимо. Возможно, в каких-то других формах, но делать это, безусловно, надо.