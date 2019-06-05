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Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом

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Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом

Москва, 5 июня. Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в среду в российскую столицу с государственным визитом.

Самолет китайского лидера приземлился в московском аэропорту «Внуково — 2» в полдень. У трапа Си Цзиньпина встречали российские чиновники, среди которых — министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и замглавы МИД России Игорь Моргулов.

Главу Китая приветствовал почетный караул, который исполнил гимн двух стран.

Визит китайского лидера пройдет с 5 по 7 июня. Отметим, что он стал первым после избрания Си Цзиньпина на должность председателя КНР в марте прошлого года.

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Автор: Данила Копп
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