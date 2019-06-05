Вашингтон, 5 июня. Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К таким результатам исследователи пришли, наблюдая за 30 тысячами добровольцев в течение 31 года.

Американские ученые предупредили о смертельной опасности яиц. Оценка состояния здоровья позволила сказать, что холестерин в яйцах при употреблении продукта в больших количествах приводит к проблемам. Как пишет издание MedicalXpress, ученые напомнили, что только США в 2012 году человек съедал в среднем 254 яйца в год, а в 2017-м — 279. Они уточнили, что диетические рекомендации часто не регулируют употребление яиц.

Согласно итогам наблюдения, каждые лишние 300 миллиграммов холестерина, потребляемые сверх базового уровня, были связаны с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Кроме того, холестерин на 18% повышает риск преждевременной смерти. Ученые объяснили, что не стоит употреблять яйца ежедневно. Согласно данным министерства сельского хозяйства США, одно большое яйцо содержит почти 200 миллиграммов холестерина.

Ранее ученые доказали безопасность холестерина для здоровья человека. Специалисты выяснили, что около 80% холестерина вырабатывается в печени, лишь оставшиеся 20% поступают извне. Такие данные говорят о его важном значении для организма в построении клеточных мембран и выработки половых гормонов. А вот всяческие заменители — трансжиры — могут привести к дисфункции в работе печени и всей сердечно-сосудистой системы.

Добавим, что ученые давно расходятся во мнении о степени вреда, который несет в себе холестерин. Многие уверены, что это не более чем ход, которым злоупотребляют маркетологи. Например, производитель подсолнечного масла, который предлагает покупателям приобрести именно его продукцию по причине отсутствия в ней холестерина, у специалистов вызывает лишь улыбку. Ведь это органическое соединение присутствует только в животных жирах и в принципе не может содержаться в растительном масле.

Также были названы вредные и полезные для сердца продукты.