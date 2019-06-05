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СК предъявил обвинение убийце бывшего спецназовца Белянкина

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СК предъявил обвинение убийце бывшего спецназовца Белянкина

Москва, 5 июня. Следователи установили, кто именно нанес смертельное ранение бывшему бойцу ГРУ Никите Белянкину в Подмосковье. Подозреваемому предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих участников конфликта, в котором погиб бывший спецназовец. СК РФ ходатайствует о заключении под стражу всех фигурантов дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства инцидента и определяют степень причастности каждого участника конфликта к преступлениям.

Напомним, бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит в ночь на 2 июня, когда пытался помочь мужчине, которого избивали неизвестные. Экс-спецназовец проявил героизм и попстарался остановить злоумышленников, однако его повалили на землю и ранили ножом в грудь. Похороны Белянкина пройдут 6 июня, сообщает телеканал «360».

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба СК РФ
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