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В Госдуме назвали слабостью США жалобы на летчиков Шойгу

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В Госдуме назвали слабостью жалобы США на летчиков Шойгу

Американцы заявили, что 4 июня российский истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в небе над нейтральными водами Средиземного моря. По заявлению пресс-службы Шестого флота США, один из таких перехватов был «небезопасным». Однако в ведомстве Сергея Шойгу эту информацию опровергли, а в Госдуме и вовсе посмеялись над ней.

«Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом [американской] миссии, что подвергло опасности наших пилотов», — сообщили в Шестом флоте США.

По данным американцев, после «небезопасных действий» российского истребителя P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности.

В Госдуме назвали слабостью жалобы США на летчиков Шойгу

В Минобороны РФ уточнили, что Су-35 был поднят в воздух после обнаружения воздушной цели, двигавшейся в сторону базы ВМФ России в городе Тартус. Он на безопасной дистанции идентифицировал объект как американский самолет-разведчик и вернулся на российскую авиабазу, когда P-8A Poseidon изменил направление движения, заявили в ведомстве Шойгу.

Спустя три часа американский разведчик вновь приблизился к базе в Тартусе, и Су-35 снова поднялся в воздух и сопровождал его, пока самолет США не сменил траекторию. При этом все действия российской авиации отвечали правилам использования воздушного пространства. Более того, никаких обращений российскому командованию от американцев в связи с «небезопасными действиями» Су-35 не поступало, подчеркнули в Минобороны РФ.

«Уже хорошо, что наши их самолет не сбили. Это уже большое счастье для американцев. Они, кстати, должны нас за это поблагодарить», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

В Госдуме назвали слабостью жалобы США на летчиков Шойгу

Парламентарий напомнил, что покойный американский сенатор Джон Маккейн во время войны во Вьетнаме испытал на себе, что такое жесткие и небезопасные действия в авиации.

«Маккейну было известно, что бывает, когда наши пилоты получают соответствующие указания и наши системы ПВО наводятся против американской авиации. А пока их самолеты и пилоты целы и невредимы, обвинять летчиков Шойгу в каком-то опасном поведении нет оснований.

Просто США хотят, чтобы их кто-то пожалел и дал конфетку. Это говорит об их слабости. У нас в армии никто и никогда не жалуется на американцев. Мы ни на кого не жалуемся, а ставим всех на место в зоне наших интересов. И нам непонятно, что пытаются разведать американские самолеты в Средиземноморье. Наша авиация работает там в рамках международных соглашений и по приглашению законного президента Сирии Башара Асада, а их там быть не должно», — добавил Александр Шерин.

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Автор: Марина Степанова
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