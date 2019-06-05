В Госдуме назвали слабостью США жалобы на летчиков Шойгу

Американцы заявили, что 4 июня российский истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в небе над нейтральными водами Средиземного моря. По заявлению пресс-службы Шестого флота США, один из таких перехватов был «небезопасным». Однако в ведомстве Сергея Шойгу эту информацию опровергли, а в Госдуме и вовсе посмеялись над ней.

«Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом [американской] миссии, что подвергло опасности наших пилотов», — сообщили в Шестом флоте США.

По данным американцев, после «небезопасных действий» российского истребителя P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности.

В Минобороны РФ уточнили, что Су-35 был поднят в воздух после обнаружения воздушной цели, двигавшейся в сторону базы ВМФ России в городе Тартус. Он на безопасной дистанции идентифицировал объект как американский самолет-разведчик и вернулся на российскую авиабазу, когда P-8A Poseidon изменил направление движения, заявили в ведомстве Шойгу.

Спустя три часа американский разведчик вновь приблизился к базе в Тартусе, и Су-35 снова поднялся в воздух и сопровождал его, пока самолет США не сменил траекторию. При этом все действия российской авиации отвечали правилам использования воздушного пространства. Более того, никаких обращений российскому командованию от американцев в связи с «небезопасными действиями» Су-35 не поступало, подчеркнули в Минобороны РФ.

«Уже хорошо, что наши их самолет не сбили. Это уже большое счастье для американцев. Они, кстати, должны нас за это поблагодарить», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий напомнил, что покойный американский сенатор Джон Маккейн во время войны во Вьетнаме испытал на себе, что такое жесткие и небезопасные действия в авиации.